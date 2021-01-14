الامارات | اتفاقية حكومية توفر فرص عمل لشباب المواطنين في «الإمارات للألومنيوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية حكومية توفر فرص عمل لشباب المواطنين في «الإمارات للألومنيوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت اليوم، هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، اتفاقية جديدة مع شركة الإمارات العالمية للألومنيوم أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، بشأن التعاون لتوفير فرص عمل للشباب من الكوادر الوطنية المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، وذلك من خلال برنامج التدريب الوطني "مشغّل مصهر" التابع للشركة.

وأوضحت الشركة أنه وفقاً للاتفاقية سيتم توقيع عقود عمل دائمة مع الملتحقين بالبرنامج التدريبي منذ اليوم الأول، وبعد إتمام فترة التدريب (التي تستغرق عاماً كاملاً)، بنجاح يتم توفير وظائف للمواطنين في العمليات التشغيلية داخل مصاهر الشركة، منوهة إلى أنها توفر برامج التدريب الوطني بمقرها في كل من الطويلة وجبل علي لتمكين شباب المواطنين الذين لم يكملوا تعليمهم الدراسي، من الحصول على فرص عمل في مجالات متعددة بالشركة.

وذكرت الشركة أنها تضم أكثر من 1000 مواطن يعملون في قطاعاتها المختلفة، من بين أكثر من 5 آلاف مواطناً تخرجوا من برامج التدريب الوطنية للشركة والتي بدأت عام 1982، لافتة إلى أن إجمالي العاملين بالشركة داخل الدولة، تخطى 7 آلاف موظف، بينهم 250 مسؤولاً المناصب إدارية وإشرافية عليا، يشغل المواطنون أكثر من 40% منهم.

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