الامارات | "اخترت التطعيم" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "يدا بيد نتعافى من كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "اخترت التطعيم" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "يدا بيد نتعافى من كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة وسم #اخترت_التطعيم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتشجيع على أخذ اللقاح والمساهمة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المغردون إلى أنهم اختاروا التطعيم كوسيلة آمنة للوقاية من فيروس كورونا، وحماية أنفسهم وأحبتهم والمجتمع، فقال أحد المغردين: "أنصح الجميع بأخذ تطعيم كورونا لحماية أنفسهم وحماية أهلهم وللمساهمة في وقاية المجتمع".

وقال آخر: "أنا اخترت أخذ تطعيم كوفيد-19 احترازياً سلامًة لي ولمجتمعي ووطني بعد الاستشارة الطبية".

كما وجد مغردون بأخذ التعطيعم وسيلة لعودة الحياة لطبيعتها وتخطي الأزمة في أسرع وقت ممكن، فقالت إحدى المغردات: "لقد اخترت التطعيم كوسيلة آمنة للمساهمة في عودة الحياة لطبيعتها كما كانت عليه قبل انتشار الفيروس".

وقال آخر: "لكي تعود حياتنا كما كانت في السابق اخترت التطعيم.. وأدعوكم جميعًا للمبادرة بأخذ التطعيم، فهذا هو الحل الأمثل لتخطي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن".

من جانبهم، أكد مغردون على أنهم سيقومون بأخد اللقاح ردا منهم للجميل الذي قدمه "أبطال خط الدفاع الأول" طوال الفترة الماضية، منذ بدء انتشار كورونا وحتى الآن، وأن أخذ اللقاح سيساعدهم بجهودهم التي يقومون بهال للقضاء على الفيروس، فقال أحدهم: "اخترت التطعيم لأرد الجميل لأبطال خط الدفاع الأول وأساعدهم في القضاء على فيروس كورونا".

وفي سياق متصل، تقدم المغردون بالشكر لحكام الإمارات لما قدمون من دعم وتشجيع ومجهود لتوفير اللقاحات للجميع بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت السباقة في إعطاء عددد كبير من اللقاحات في فترة قصيرة كما كانت سباقة في عدد إجراء الفحوصات، فقال أحد المغردين: "ما شاء الله تبارك الله استطاعت بلادي الإمارات أن تحقق أرقاما قياسية في عدد الفحوصات واللقاحات و ذلك للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.. شكرا شيوخنا وشكرا حكومتنا الرشيدة.. لم ولن ننسي دوركم وجهودكم في تخطينا أزمة فيروس كورونا".

وقال آخر: "الحمدلله رب العالمين، اخذت الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19، نحمدالله سبحانه وتعالى على جميع النعم ثم نشكر شيوخنا وحكومتنا الرشيدة على توفير جميع الامكانيات للتعافي من هذة الجائحة من جميع المستلزمات ومنها لقاح الكورونا".

وأكد مغردون على أن دولة الإمارات كسرت بعدد اللقاحات المتخذة حتى الآن رقما قياسيا جديدا يسجل لها خلال أزمة كورونا، فقالت إدى المغردات: "توفير اللقاح بهذه الكمية هو رقم قياسي جديد في ظل هذه الأزمة.. الامارات تسعى لكسر ارقام قياسية عالميه في كل المجالات حتى في التعامل مع الازمات.. بارك الله في شيوخ و قيادات الامارات"

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن تقديم 133,253 جرعة من لقاح كوفيد-19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية. ليبلغ عدد الجرعات الكلي 1,527,833 بمعدل توزيع 15.45 جرعة لكل 100 شخص.

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