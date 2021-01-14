الامارات | "الصحة" تحذر من منتج طبي لاحتمالية تلوثه ببكتيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من منتج طبي لاحتمالية تلوثه ببكتيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج طبي، لاحتمالية تلوثه بالبكتيريا، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتخاذ اللازم بشأنه.

وتفصيلاً أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً وجهته إلى كافة الجهات الصحية بالدولة، تحذر من عدد من التشغيلات الطبية للمنتج الطبي " Paroex® Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse USP, 0.12%" لاحتمالية تلوث المنتج ببكتيريا " Burkholderia Lata"، ما قد يعرض صحة مستخدميه للخطر.

وحسب الوزارة تحمل التشغيلات المتأثرة من الدواء كود " 1789p و 1788p" وجميع التشغيلات التي تحمل تاريخ صلاحية من تاريخ 31-12-2020، وحتى تاريخ 30-9-2022.

وأكدت الوزارة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سحب المنتج في حال توفره.

وطالبت مستخدميه بالتواصل مع الوزارة عبر الرابط [email protected]، في حالة حدوث أية أعراض جانبية والابلاغ عنها.

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