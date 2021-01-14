100 % من موظفي «توزيع» تلقوا لقاح كوفيد-19

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «توزيع» للتوزيع والخدمات اللوجستية، إحدى مؤسسات المتحدة للطباعة والنشر التابعة لأبوظبي للإعلام تلقي موظفيها للقاح «كوفيد- 19» بنسبة 100 ‪%‬ من إجمالي الموظفين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات اللازمة لأخذ اللقاح.

وقال سلطان الحاتمي، المدير التنفيذي للمتحدة للطباعة والنشر: بلغ عدد الموظفين الذين تلقوا اللقاح خلال الفترة الماضية 660 موظفاً، وذلك دعماً لجهود الدولة الحالية في مواجهة «كوفيد- 19»، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للشركة في دعم كافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، ضمن الخطوات الحالية للوصول إلى مرحلة التعافي.

وأضاف: إن الوعي المجتمعي الذي تجسد عبر مشاركة كافة الموظفين لتلقي الجرعات اللازمة من اللقاح، يمثل تأكيداً على الحرص الذي يتمتع به كافة العاملين ضمن الشركة، وثقتهم اللا محدودة في منظومة العمل الصحي في الدولة، ويعد تعبيراً عن التزامهم تجاه الحملة الوطنية «ليكن خيارك التطعيم»، والتي شهدت منذ إطلاقها العديد من المنجزات المتمثلة في تقديم كميات اللقاح لأكثر من مليون شخص، بما جعل دولة الإمارات ضمن أوائل الدول حول العالم في تقديم اللقاح لمواطنيها ومقيميها.

وأشار إلى أن موظفي الشركة كانوا من أوائل المتطوعين المنضمين إلى التجارب السريرية الخاصة باللقاح، تجاوباً مع دعوة الجهات الصحية المعنية بالدولة، وبهدف إنجاح التجارب الطبية خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي تواصل وصولاً للنسبة التي بلغتها الشركة، والتي تمثل إنجازاً مجتمعياً هاماً يعكس روح المشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.

ولفت الحاتمي إلى أن الشركة تواصل اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة خلال أداء عملها اليومي، من خلال ضمان إيصال المطبوعات والأدوية ومختلف الخدمات بشتى أنواعها للعملاء وفقاً لأعلى اشتراطات السلامة والوقاية والتعقيم، بما يتماشى مع الإرشادات الصادرة من الجهات الصحية، واستكمالاً للجهود التي حرصت عليها الشركة خلال فترة الجائحة، عبر ضمان أعلى مستويات الوقاية والتي ترتقي بتطلعات المستفيدين من خدمات الشركة.