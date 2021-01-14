الامارات | "التربية" تؤجل الدراسة في المدارس حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تؤجل الدراسة في المدارس حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل استئناف طلبة الحلقة الثالثة للدوام في المبنى المدرسي الأسبوع المقبل.

وأفادت، في رسالة وجهتها للمدارس وأولياء أمور الطلبة، بأن جميع طلبة الحلقة الثالثة سيواصلون نظام التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر.

وأجرى الفريق المعني من الوزارة اجتماعاً عاجلاً وطارئاً لإخطار إدارات المدارس بهذا الأمر، مؤكداً على ضرورة إبلاغ الطلبة الذين اختاروا التعليم الواقعي بعدم الحضور للمبنى المدرسي الأسبوع المقبل ومواصلة تعليمهم عن بعد.

وبدورها خاطبت إدارات مدارس أولياء أمور طلبتها عن طريق الرسائل الإلكترونية والنصية، بقرار تأجيل الدراسة في المدارس، حتى إشعار آخر.

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