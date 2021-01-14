اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "التربية" تؤجل الدراسة في المدارس حتى إشعار آخر

0 نشر
أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تؤجل الدراسة في المدارس حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل استئناف طلبة الحلقة الثالثة للدوام في المبنى المدرسي الأسبوع المقبل.

وأفادت، في رسالة وجهتها للمدارس وأولياء أمور الطلبة، بأن جميع طلبة الحلقة الثالثة سيواصلون نظام التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر.

وأجرى الفريق المعني من الوزارة اجتماعاً عاجلاً وطارئاً  لإخطار إدارات المدارس بهذا الأمر، مؤكداً على ضرورة إبلاغ الطلبة الذين اختاروا التعليم الواقعي بعدم الحضور للمبنى المدرسي الأسبوع المقبل ومواصلة تعليمهم عن بعد.

وبدورها خاطبت إدارات مدارس أولياء أمور طلبتها عن طريق الرسائل الإلكترونية والنصية، بقرار تأجيل الدراسة في المدارس، حتى إشعار آخر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا