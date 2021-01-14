مفاجآت مهرجان دبي للتسوق تقدم صفقات رائعة على العلامات التجارية المفضلة



يقدم مهرجان دبي للتسوق خلال الأسبوع الثالث مجموعة جديدة من المفاجآت احتفالاً بالدورة السادسة والعشرين من المهرجان.

وسيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

الصفقات

الجمعة 15 يناير (يحظر الإعلان عن الصفقة قبل الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 14 يناير)

تقدم متاجر كريت آند باريل في كل من سيتي سنتر مردف ومول الإمارات تخفيضات رائعة تتراوح بين 25 و75 بالمئة على منتجاتها من المستلزمات المنزلية والتي تشمل المفروشات وأواني الطعام والسجاد وغيرها من المنتجات التي تساعد المتسوقين على تجديد منازلهم وجعلها أكثر أناقة.