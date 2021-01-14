محمد بن راشد: خالد بن عبدالله آل سعود رفيق حياة في حب الخيل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «عزائي الشخصي لأسرة آل سعود.. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.. صديق ورفيق حياة في حب الخيل.. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

.. ورحل راعي الشعار الأخضر والوردي

ولد الأمير الراحل خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، عام 1937، وخلّد اسمه في عالم السباقات كأحد أعظم ملاك ومربي الخيول المهجنة في العصر الحديث، وبالتحديد في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وحضر الأمير الراحل السباقات لأول مرة عام 1956، ولكنه لم يدخل السباقات كمالك إلا في عام 1977، وحقق فوزه الأول في السباقات الكلاسيكية عن طريق «نون فاكت» الذي أهداه أول لقب كلاسيكي في سباق ألفي جينيز الإنجليزي 1980، ليصبح أول مالك من الشرق الأوسط يحقق الفوز في سباق كلاسيكي بريطاني، وتواصلت انتصاراته في الجينيز مع «دانسينج بريف» 1986، و«زافونك» 1993، ثم «فرانكل» 2011.

لم يمض الراحل المقيم وقتاً طويلاً في التحوّل كمنتج، وشرع في بداية الثمانينيات في شراء أراض أسس عليها مزرعته الخاصة لإنتاج الخيول المهجنة تحت مسمى «جدمونت»، وشرع في شراء الأفراس ذات النسب الرصين، وافتتح لها فرعاً في كنتاكي بالولايات المتحدة، وحققت المزرعة نجاحاً باهراً بإنتاج خيول حققت إنجازات في السباقات الكبرى أبرزها أبطال الديربي الإنجليزي «كويست فور فيم» 1990، و«كوماندر ان شيف» 1993، ثم «ووركفورس» 2010 في أوروبا، إضافة إلى «امباير ميكر» و«فلوت» وبطل كأس دبي العالمي «اروجيت» في أميركا.

اشتهرت «جدمونت» بقوة أنساب افرسها أمثال «هاسيلي» التي أنجبت عدة نجوم أبرزها «بانكس هيل» «شامس اليزيه»، و«دانسيلي»، «اويسيز دريم»، كينجمان وإجمالاً حققت خيوله 29 فوزاً كلاسيكياً أوروبياً، علماً أن 26 منها تحققت بخيول إنتاج «جدمونت».

وبلغت عمليات إنتاج المزرعة ذروتها بتقديم «فرانكل»، أحد أعظم الخيول المهجنة في العالم، الذي اعتزل السباقات محققاً 14 فوزاً من 14 مشاركة قبل أن يعتزل 2010، وحصل على أعلى تصنيف لخيل سباق في التاريخ، ولم يمض وقت طويل حتى أنتجت المزرعة «انيبل» الفائزة في 11 سباقاً من الفئة الأولى متضمنة فوزين بالآرك الفرنسي، والكنج جورج.

وحقق الشعار الأخضر والوردي الشهير الفوز في أكثر من 500 سباق، 440 منها من إنتاج مزارعه الخاصة، و118 منها في سباقات الفئة الأولى 102 منها من مواليد المزرعة.

الأمير الراحل (الاتحاد)

وتعامل الأمير الراحل مع مجموعة من كبار المدربين في أوروبا والولايات المتحدة أبرزهم هنري سسيل، باري هيلز، كريكيت هيد ماريك، اندريه فابر، باسكال باري، ديرموت ويلد، سير مايكل ستاوت، جون جوسدن، وفي أمريكا بوبي فرانكل، وحالياً بيل موت، بوب بافرت، براد كوكس، وشاد براون.

إنجازات الأمير خالد في عالم السباقات تمثلت في حصوله على 17 جائزة اكليبس التقديرية في الولايات المتحدة، تقديراً لأدائه الرائع بطلاً للملاك في أميركا أعوام 1992، 2003، 2016، 2017، وكذلك حصوله على لقب أفضل المربين خمس مرات في 1995، 2001، 2002، 2003، و2009، فيما حققت خيوله عدة إنجازات كوفئت بجائزة اكليبس، ما رفع حصيلة الأمير من شرائح هذه الجائزة الرفيعة. وفي بريطانيا حصل الأمير خالد على بطولة الملاك في 2003، و2010 و2011.