عبدالله بن زايد: الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي يفتحان آفاقاً جديدة للتعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني.

فقد استقبل سموه - في ديوان عام الوزارة في أبوظبي - فيليب إيريرا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وجانس بلوتنر المدير السياسي لمكتب أبوظبي التابع لوزارة الخارجية الألمانية، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، بالنيابة عن توماس درو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي من أجل صون السلم والأمن الدوليين، كما شهد اللقاء استعراض تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والتعاون الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال اللقاح إلى كافة دول العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي.. مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وكلاً من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

عبدالله بن زايد خلال لقائه ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني (وام)

وأشار سموه إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات ويعزز التعاون بين الدول، بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والرخاء.