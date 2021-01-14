«بوليوود باركس دبي».. تجربة عائلية في أجواء هندية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، إعادة افتتاح منتزه «بوليوود باركس دبي» اعتباراً من 21 يناير الجاري، بعد عملية تطوير شاملة ارتدى خلالها حلة جديدة، عبر إضافة تجارب مبتكرة ومثيرة تعزز جاذبيته للزوار، خاصة في ظل إطلاق أول أفعوانية خشبية في المنطقة.

ويتميز المنتزه الترفيهي في انطلاقته الجديدة بتجربة «سكاي فلاير»، أطول أرجوحة دوّارة في العالم، ويبلغ ارتفاعها 460 قدماً، كما يتضمن العديد من الألعاب العائلية ومحطات الترفيه المخصصة للأطفال، والتي تحمل جميعها لمسات مستوحاة من الثقافة الهندية، ومنها «ويل أوف ستارز»، التي يبلغ طولها 55 متراً، وأفعوانية «تاكسي نمبر 1» بطول 88 متراً والمستوحاة من سيارات الأجرة الملونة بالأصفر والأسود في مومباي، فضلاً عن «روديو كي ساواري»، لعبة الركوب العائلية المزودة بحركة ثلاثية الدوران، من وحي تقاليد مهرجانات الروديو الهندية.

وتضمنت عمليات التوسيع في منتزه «بوليوود باركس دبي» تصميم تقاطع «ميلا جانكشن» الجديد كمساحةٍ مميزةٍ تحتضن ألعاب ركوب جديدة وتشكل موقعاً مثالياً لالتقاط أجمل الصور، كما شهد المنتزه افتتاح منافذ طعام جديدة من بينها مطعم «ناماستي إينديا» المختص بتقديم أطباق المطبخ الهندي التقليدي الشهي، ومجموعة من منصات الطعام المنتشرة في أرجاء المكان، ما يتيح للضيوف فرصة استكشاف النكهات العريقة ومأكولات الشارع الهندية.

وقال أحمد حسين بن عيسى، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في «دي إكس بي إنترتينمنتس»: «بعد إتمام عمليات التجديد الواسعة، يقدم منتزه «بوليوود باركس دبي» مجموعة متنوعة من العروض الشيقة لعام 2021 التي تتضمن منافذ المأكولات والمشروبات الجديدة وتجارب التسوق الفريدة وألعاب الركوب الحائزة على أرقام قياسية، وحرصنا على إضافة ألعاب الركوب التسع الجديدة لإثراء تجربة الترفيه في المنتزه، ما يضمن للزوار قضاء يومٍ استثنائي».

وأضاف بن عيسى: «نثق أن الأرجوحة الدوّارة بوليوود سكاي فلاير ستحظى بإعجاب عشاق المغامرة»، مشيراً إلى أن الألعاب ومعالم الجذب الجديدة تعكس مفهوم الثقافة الهندية الغنية على أرض الواقع، وتتميز كل لعبة بتصميم يمنح الضيوف تجربة غامرة وأصيلة تأخذهم إلى قلب الهند، ونوه إلى اعتزام المنتزه إطلاق أول أفعوانية خشبية في المنطقة، «ذا بومباي إكسبريس»، والتي من المتوقع أن تمنح المنتزه لقباً عالمياً جديداً.

وأوضح أنه بفضل هذه الإضافات الجديدة، يشكل منتزه بوليوود باركس دبي وجهةً عائليةً متكاملةً تقدم للضيوف يوماً مفعماً بالترفيه والمرح مع تجاربها الثقافية المذهلة. ويقدم المنتزه تجربة مائية مميزة لأفراد العائلة عند ركوب «مانسون ماستي» التي ستأخذهم في مغامرة شيّقة مستوحاة من أجواء الرياح الموسمية العاصفة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بجولات «تانجو نمبر 13» الساحرة حول بوابة الهند في عربات الخيل المزخرفة، وتبرز لعبة «روكيت» من بين الإضافات الجديدة في عام 2021، وتتيح للصغار مغامرة مستوحاة من عالم الفضاء مع جولاتها التي تختبر متعة السقوط الحر.

ويمكن لزوار المنتزه الاستمتاع بأجواء مستوحاة من شوارع مومباي النابضة بالحياة واختبار تجربة تسوق هندية أصيلة جديدة مع إطلاق سوق بوليوود، وجهة التسوق الجديدة في المنتزه التي تضم مجموعة متاجر ومنافذ للبيع تقدم أجمل الأزياء والإكسسوارات والتذكارات المخصصة والقطع التقليدية المصنوعة يدوياً وقطع الزينة والديكورات المنزلية المستوردة من الهند.