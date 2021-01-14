«التربية» تعدّل الخطة الدراسية لصفوف المرحلة الثانوية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

عدّلت وزارة التربية والتعليم الخطة الدراسية لصفوف المرحلة الثانوية في المدرسة الإماراتية، عبر إعطاء المرونة للإدارات المدرسية بتمديد حصة التعليم المدرسي الواقعي إلى 60 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة، وخفض مجموع الحصص للمادة الدراسية الواحدة أسبوعياً، لينخفض إجمالي عدد الحصص من 30 إلى 20 حصة.

كما وضعت الوزارة أربعة موجّهات لكي تطبّق خلال الفصل الدراسي الثاني للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، وهي: التركيز في التعليم الواقعي على المواد الأساسية ومهاراتها مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية في تحقيق أهداف المدرسة. كما يجب اعتماد الجدول الدراسي وبرامج المواد الأساسية من مدير النطاق والمدير الأول، والحرص على تقديم تعليم ذي جودة لجميع الطلبة، سواء كان تعلّمهم واقعياً في المبنى المدرسي أو عن بُعد.

وبالإضافة إلى السيناريوهين اللذين طرحتهما وزارة التربية بداية الأسبوع الجاري، وإجراءات العودة الآمنة تدريجياً للطلبة، أضافت وزارة التربية والتعليم مقترحين اثنين. ففي حال وصل عدد طلبة التعليم الواقعي إلى 50 في المئة وأكثر، تكون الحصة 60 دقيقة مع تخفيض عدد الحصص لكل مادة.

ووضعت الوزارة عدداً من الاعتبارات لتطبيق هذا المقترح، هي أن يشرح المعلم للطلبة في المبنى المدرسي والطلبة في المنزل مع تحديد مسبق لوقت الأنشطة لكل فئة، والاستفادة من المعلم المساند مع تسجيل الحصة لكي يستفيد منها الطلبة لاحقاً. وكذلك استقبال جميع الطلبة في مجموعتين بالتناوب أسبوعياً، وتنظيم جدول ساعات مكتبية وأنشطة دعم أكاديمي لمجموعات أصغر من الطلبة.

وفي المقترح الآخر، شرحت وزارة التربية أنه في حال وصلت نسبة طلبة التعلم الواقعي إلى أقل من 30 في المئة، مع توفر عدد مناسب من المعلمين، يكون المعلم الذي يدرّس في المبنى المدرسي مختلفاً عن معلم الحصص المباشرة الإلكترونية. وتكون حصة التعلم عن بُعد 45 دقيقة، مقابل 60 دقيقة لحصص التعلم المدرسي الواقعي. كما يمكن دمج أكثر من شعبة صفية في الحصة الواحدة.

وكانت الوزارة قد اقترحت اثنين من السيناريوهات للمدارس الحكومية بداية الأسبوع الجاري، ينص السيناريو الأول المقترح على استقبال الطلبة من جميع المراحل التعليمية في الفصل الثاني وفق خطة التدرّج بنسبة 50 في المئة من كل شعبة، أي على مجموعتين (أ) و(ب)، على أن يكون لكل مجموعة يومان متتاليان في الأسبوع الواحد. وفي السيناريو الثاني المقترح، تقسّم المدارس الحكومية الصفوف الدراسية إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم ستة صفوف، وتستقبل المدارس كل مجموعة يومين في الأسبوع، ويخصص اليوم الخامس لأعمال التعقيم.

جدول الخميس

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لحصص يوم الخميس في الجدول الدراسي لكي تطبّق في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. وتتضمن الخطة أن تنظم في هذا اليوم امتحانات التقييم المستمر الموحّدة على مستوى المرحلة، ودعم مدرسي تخصصي في المهارات الأساسية للغات والرياضيات من قبل المعلمين ذوي الأنصبة المنخفضة. ويتم في ذلك إعداد جدول من قبل الإدارة المدرسية لتوزيع المهام على المعلمين ذوي الأنصبة المنخفضة. وكذلك تنظيم حصص قرائية لدعم مهارات القراءة واستخدام مراكز مصادر التعلّم لدعم منهاج اللغة العربية، وإجراء التجارب العملية المرتبطة بمنهاج المواد العلمية، وأخيراً عرض المشاريع وتقييمها في المواد المختلفة من قبل معلمي المواد.