«الشارقة الفلكي» ضمن المراصد الموثوقة عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

حقق مرصد الشارقة الفلكي -التابع لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك- إنجازاً عالمياً جديداً بتسجيله مرصداً دولياً موثوقاً ضمن قائمة المراصد الموثوقة على مستوى العالم تحت كود «Sharjah Observatory M47».

وأعلن مركز الأجسام الصغيرة MPC التابع للاتحاد الفلكي الدولي «IAU» عن ذلك أمس الأول، وسيعمل مرصد الشارقة الفلكي على رصد الكويكبات وتتبعها واكتشافها، وإرسال التقارير العلمية عن حركة هذه الكويكبات من خلال الرصد والتحليل.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك -بهذه المناسبة- إن هذا الإنجاز العالمي والتسجيل من قبل مركز الأجسام الصغيرة «MPC» سيمكن مرصد الشارقة الفلكي من إرسال تقاريره لرصد هذه الكويكبات بعد تحليلها ببرمجية خاصة وبدقة عالية حتى يقبل التسجيل.