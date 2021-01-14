«بريد الإمارات» توسّع نطاق عملياتها إلى إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها، حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها «بريد إسرائيل»، لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديد. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع دولتي الإمارات وإسرائيل اتفاقيات السلام وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: «شكل توقيع الاتفاق الإبراهيمي لحظة تاريخية لتعزيز سبل التعاون الإيجابي بين الدولتين، ومن هذا المنطلق، وفي إطار دورها لدفع المبادرات الحكومية، حرصت مجموعة «بريد الإمارات» على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية بإضافة دولة إسرائيل، وستسهم خدماتنا بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين الدولتين، وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر، وستشكل تجسيداً للرؤية التقدمية لكلا الدولتين، كما ستثمر شراكتنا مع بريد إسرائيل عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع».

ويمكن لمتعاملي دولة الإمارات استخدام الخدمات البريدية والدولية المتميزة إلى إسرائيل. تتوافر الخدمات البريدية حالياً للعديد من الدول، بما في ذلك الخدمات الدولية المميزة إلى أكثر من 190 وجهة. ومع استمرار تأثير جائحة كوفيد-19 على السفر والعمليات الدولية، يواصل «بريد الإمارات» العمل مع شركائه على استئناف الخدمات البريدية إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات.