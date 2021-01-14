الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باقة

قالت متعاملة مع أحد مزودي خدمات الاتصالات إنها اشترت باقة منذ عام 2016، وطلبت وقفها بعد أن تأكد لها أن الموظف لم يخبرها بحقيقة الدقائق المتاحة لها دولياً، وذهبت إلى الفرع وقدمت شكوى، وقيل لها إن الموظف سيعاقب، فظنت أن الأمر انتهى، لكنها تلقت رسالة مطلع يناير الماضي تطالبها بدفع 1900 درهم، وإلا سيتم إبلاغ المعلومات الائتمانية، واتخاذ إجراءات قانونية.

صالات

لاحظت قارئة أن بعض صالات اللياقة في أبوظبي لا تهتم كثيراً بالقاعات المخصصة للسيدات، مقارنة بالصالات المختلطة، التي تتوافر بها الأجهزة والإمكانات والكوادر التدريبية، وتساءلت عن سبب هذا التمييز، الذي يجبر بعض المشتركات على الذهاب إلى الصالة المختلطة، للاستفادة من تنوع الأجهزة.

سياج

لاحظ سائقون قيام بعض المشاة بقطع الشارع، من خلال السياج الحديدي الموجود بالجزيرة الوسطية مقابل جمعية الشارقة التعاونية، بالقرب من جسر منطقة الخان، ولفتوا إلى وجود فتحة بالسياج يعبرون منها بطريقة مخالفة تعرضهم للخطر، وطالبوا بإصلاحها.

أسعار

لاحظ قارئ رفع الكثير من المقاهي أسعارها بشكل لافت في عجمان، مطالباً الجهات المعنية بمراقبة هذه المقاهي، فضلاً عن ضرورة توحيد قائمة الأسعار لبعض المنتجات كالشاي والقهوة.

رسوم

اشتكى مالك أحد العقارات، في منطقة المارينا، من رفع المطور والشركة التابعة له رسوم الخدمات بشكل مبالغ فيه، مطالباً مؤسسة التنظيم العقاري بالتدخل في الأمر، للحد من مبالغة بعض المطورين في هذه الرسوم، التي تحرمهم ميزة شراء العقار.

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يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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