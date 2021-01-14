الامارات | «طرق دبي» تختار 4 شركات ناشئة لمسرعات دبي للمستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تختار 4 شركات ناشئة لمسرعات دبي للمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اختيارها أربع شركات ناشئة، ضمن المرحلة الثانية لمسرعات دبي المستقبل، التي تبدأ 17 يناير الجاري وتستمر حتى 25 فبراير المقبل، في إطار مشاركتها في الدورة الثامنة من المسرعات بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لاستشراف المستقبل المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد المظرب، إن الدورة الثامنة من مسرعات دبي للمستقبل تتضمن تحديين، الأول عن كيفية تقديم خدمات جديدة للنقل المشترك في ظل الحياة ما بعد «كوفيد-19»، والثاني عن كيفية إشراك الجمهور في عملية النقل وتخطيط البنية التحتية، وقد تم اختيار أربع شركات ناشئة لدخول المرحلة الثانية، بعدما تم اختيار ست شركات ناشئة في المرحلة الأولى، عبر اجتماعات افتراضية من الأول من نوفمبر الماضي إلى 25 منه، من إجمالي 93 مشاركة محلية وعالمية، منها 45 شركة للتحدي الأول، و48 شركة للتحدي الثاني.

وأضاف أن الاختيار يتم عن طريق لجنة تقييم مكونة من متخصصين بالهيئة، في إطار معايير ترتكز على مدى حداثة الحلول المقترحة ومواءمتها للتوجهات المستقبلية، وسهولة التطبيق وفاعلية الحل المقترح، والأثر المتوقع والقيمة المضافة، موضحاً أن الحلول التي سيتم اختيارها في تصفيات المرحلة الثانية ستخضع للبحث والتطوير وتجريبها، لتكون جاهزة للتطبيق الفعلي.

وأشار المظرب إلى أن متطلبات التحدي الأول، الخاص بتقديم خدمات جديدة للنقل المشترك بعد مرحلة «كوفيد-19»، تؤكد إدراكنا لتغير سلوكيات التنقل بسبب تأثير الجائحة، ما يستلزم حلولاً مبتكرة تواجه أي طوارئ أو أزمات قد تطرأ على منظومة النقل مستقبلاً، فيما يعكس مضمون التحدي الثاني مدى الاهتمام برأي الجمهور في تخطيط البنية التحتية للنقل، بما يتوافق مع احتياجاته وتطلعاته في النقل الجماعي أو المشترك.

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