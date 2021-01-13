الامارات | «التربية»: الحصة 60 دقيقة في حال انتظام 50% من الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: الحصة 60 دقيقة في حال انتظام 50% من الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف وزارة التربية والتعليم، على دراسة سيناريوهين إضافيين لخطة العودة الآمنة للتعليم المدرسي والتي أعلنت عنها، أخيراً، ويركز السيناريو الأول منهما، أن تكون مدة الحصة الدراسية 60 دقيقة للتعليم الأساسي، في حال وصلت نسبة حضور الطلبة في "التعليم الواقعي" 50%.

وأوضحت الوزارة في خطة المقترح اعتبارات عدة للتطبيق، هي أن يقوم المعلم بالشرح للطلبة في المدرسة وزملائهم في المنازل مع تحديد مسبق لوقت الأنشطة لكل فئة، ويمكن الاستفادة من المعلم المساند في هذه الحالة، وتسجيل الحصة لكي يستفيد الطلبة لاحقاً، ويمكن استقبال الطلبة في مجموعتين كل مجموعة تحضر إلى المدرسة أسبوعاً بالتناوب، وكذلك تنظيم جدول ساعات مكتبية وأنشطة دعم أكاديمي لمجموعات صغيرة من الطلبة.

أما السيناريو الثاني فهو حضور 30% من الطلبة لـ"التعليم الواقعي" المدرسي، مع توفر عدد مناسب من المعلمين، ومن ثم يختلف المعلم الذي يدرس في المدرسة عن المعلم الذي يدرس إلكترونياً، وتكون مدة الحصة للطلبة في المدرسة 60 دقيقة مع مراعاة عدد الحصص في الخطة الدراسية ، أما مدة الحصة في التعليم الإلكتروني تكون 45 دقيقة، ويمكن دمج أكثر من شعبة في مجموعة الدراسة بالمنزل، في الوقت نفسه.

ووضعت الوزارة مقترحاً ليوم الخميس من كل أسبوع، خاصاً بمرحلة الثانوية، يركز على عقد امتحانات التقييم المستمر موحدة على مستوى المرحلة، وتقديم دعم مدرسي تخصصي في المهارات الأساسية (اللغات والرياضيات)، من قبل المعلمين ذوي الأنصبة المنخفضة.

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