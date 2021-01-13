الامارات | إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز الشارقة المخصصة لأخذ لقاح فيروس كورونا بالمجان

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز الشارقة المخصصة لأخذ لقاح فيروس كورونا بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت أخصائية طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومديرة مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة الدكتورة عزة خلفان الكندي أن الوزارة وفرت لقاح كوفيد١٩ مجاناً للمواطنين والمقيمين في أكثر من 23 مركزاً ومستشفى حكومياً وخاصاً بإمارة الشارقة، وحددت أسماء تلك المواقع ليتسنى للجميع التوجه للمراكز للحصول على اللقاح، إذ تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً يومياً يصل إلى تطعيم أكثر من 15 ألف شخص من الراغبين بأخذ اللقاح من الذكور والإناث.

وبينت أن مركز إكسبو الشارقة يعتبر من أكبر المراكز التي تقدم اللقاح للراغبين في أخذه من جميع فئات المجتمع، إذ تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز لاستيعاب الأعداد المتزايدة كل يوم عليه، إذ يشهد إقبالاً كبيراً من قبل كافة الفئات المجتمعية لأخذ اللقاح.

وأشارت إلى أن اللقاح تقدمه الدولة بالمجان لجميع الفئات المستهدفة من المواطنين والمقيمين بهدف المحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم وحماية المجتمع من الآفات الصحية، إذ تشهد المراكز يومياً إقبالاً من قبل العاملين في القطاع الحكومي والخاص.

وأشارت إلى أن الشارقة بدأت بشهر سبتمبر 2020 بإعطاء اللقاح للعاملين بخط الدفاع الأول من رجال الشرطة والأطباء والممرضين والموظفين، وفي شهر ديسمبر الماضي تم فتح الباب أمام الراغبين من المواطنين والمقيمين لأخذه.

وأشارت إلى وجود فرق ميدانية متنقلة تقوم بإعطاء اللقاح للعمال والموظفين بمقر عملهم إذا كانت أعدادهم كبيرة وحسب طلب واحتياجات كل مؤسسة أو جهة، وذلك نتيجة للإقبال الواسع الذي تشهده المراكز سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأوضحت بأن التطعيم آمن وفعال، إذ أن اللقاحات المتوافرة حالياً تعد من أفضل الحلول الآمنة والفعالة للسيطرة على الجائحة، مشيرة إلى اللقاح المعتمد بالشارقة هو اللقاح الصيني، لافتة إلى أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة، لأن أخذ اللقاح لا يعني عدم الاصابة بالفايروس، داعية كافة المواطنين والمقيمين إلى الإسراع بأخذ اللقاحات حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم، للوصول لتحصين صحي شامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news