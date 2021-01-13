الامارات | سقوط محتالة "إنستغرام" بفضل مساعدة الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط محتالة "إنستغرام" بفضل مساعدة الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، النقيب عبدالله الشحي، أن معلومة من أحد أفراد الجمهور ساهمت في ضبط امرأة تحتال عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي إنستغرام" بالترويج لعملها في جلب العمالة المنزلية، إذ أبلغ عبر منصة e-crimeبأن تلك المرأة تحصل على أموال من الناس بهدف تزويدهم بالخدم ثم تتنصل منهم بعد ذلك.

وأشار الشحي إلى تقصي المعلومات وبعد الثبت من صحتها تم إعداد كمين لتلك المرأة والتأكد من أنها لا تعمل رسمياً في جلب العمالة المساندة واستغلت وسائل التواصل الاجتماعي في الاحتيال على الجمهور، فقبض عليها والوصول إلى عدد من ضحاياها، لافتاً إلى أن تلك المعلومة البسيطة التي وردت من أحد أفراد الجمهور أنقذت ضحايا محتملين من فخ هذه المرأة التي كانت يتابعها أكثر من 400 شخص على حسابها.

وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لـ"الإمارات اليوم" عن تعاون نحو 30 ألف من أفراد المجتمع ينتمون إلى 156 جنسية مع شرطة دبي من خلال مشاركة معلومات مهمة وشكاوى وبلاغات عبر منصة "إي كرايم" خلال العام الماضي.

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