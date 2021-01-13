الامارات | جناح الجو برأس الخيمة ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الجو برأس الخيمة ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة مواطناً في العقد الخامس من عمره، تعرض للسقوط من مرتفع جبلي، بمنطقة "التلع" بالقرب من جبل مبرح برأس الخيمة.

وقال رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، إن غرفة عمليات تلقت بلاغاً يفيد بانزلاق وسقوط مواطن خمسيني، من مرتفع جبلي بمنطقة "التلع"، وتعرض لإصابات بسيطة ورضوض.

وأوضح، فور تلقي البلاغ تم إرسال قسم جناح الجو إلى الموقع بالقرب من جبل مبرح، وتم مسح المنطقة، والعثور على المواطن المُصاب وتقديم العون والمساعدة له، ونقله إلى مستشفى صقر برأس الخيمة للاطمئنان عليه وتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أنه يجب على أفراد الجمهور من سكان ومرتادي المناطق الجبلية والمرتفعات، أخذ الحيطة والحذر من الجبال وتجنب الاقتراب من الحواف لتفادي التعرض لدوار المرتفعات أو فقد السيطرة والاتزان عند الحواف الجبلية، ما قد يعرضهم لخطر الانزلاق أو الانحدار، لذلك يجب على الجميع الحرص والانتباه حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح.

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