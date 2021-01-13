الامارات | إصابة 27 شخصاً نتيجة تصادم بين حافلة وشاحنة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 27 شخصاً نتيجة تصادم بين حافلة وشاحنة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 27 شخصاً بإصابات تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة، إثر حادث تصادم وقع بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة تيكنو بارك بجبل علي الصناعية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً في نحو الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة تيكنو بارك بجبل علي الصناعية.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الاجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى مستشفى راشد لتقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضح أنه بناء على المعاينة تبين أن الحادث وقع نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين الشاحنة والحافلة، ما تسبب في وقوع تصادم قوي وأسفر عن العدد الكبير من الإصابات التي راوحت بين أربع حالات متوسطة، و"23" إصابة بسيطة.

ودعا المزروعي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المُقررة، وترك مسافة كافية بين المركبات، بالإضافة إلى مراعاة ظروف الطريق، وعدم الانشغال أثناء قيادة المركبة.



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