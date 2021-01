ويسترن ديجيتال توفر مجموعة لا مثيل لها من محركات أقراصSSDs بسعات كبيرة ضمن علاماتها التجارية الاستهلاكية الشهيرة

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن توفيرها لمحركات أقراص صلبة SSD بسعة 4 تيرابايت ضمن محفظة علاماتها التجارية الاستهلاكية. وصممت محركات الأقراص الجديدة لمنح المستهلكين والمحترفين مساحة أكبر للإبداع ولمواكبة متطلبات المحتوى عالي الجودة اليوم. وتوفر محركات الأقراص الأربعة الآن لعشاق الألعاب الإلكترونية ومنشئي المحتوى والمحترفين والمبدعين الأداء والمتانة والسعة الأكبر التي يحتاجونها لإنشاء ملفاتهم ونقلها وحفظها.

قال جيم ويلش، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم منتجات حلول المستهلك لدى شركة ويسترن ديجيتال: "يتيح لنا هذا الإنجاز تقديم حقبة جديدة من الحلول التي تمتاز بالسعة الضخمة والأداء الفائق المرغوبين لدى العملاء. ويستخدم منتجات علاماتنا التجارية الاستهلاكية ملايين المحترفون والمستهلكون في جميع أنحاء العالم، ونواصل دفع عجلة تطور التكنولوجيا لتوفير الأداء الفائق والموثوقية والمنتجات الرائدة التي تلبي احتياجاتهم".

تركز ويسترن ديجيتال على تقديم الحلول الرائدة في القطاع والتي تواكب المحتوى الغني الذي ينشئه المستهلكون والمحترفون. وسواء كنتم تستخدمون هاتفكم الذكي للاحتفاظ بذكريات الإنجازات العائلية أو للنسخ الاحتياطي أو توسيع مكتبة ألعاب الفيديو لديكم أو داخل الاستوديو أو في الخارج لتصوير فيلم روائي طويل، فإن مجموعة عروض الشركة مصممة لتخزين الملفات الضخمة وبشكل موثوق.

ومن جهته قال سام نيكلسون، عضو فريق ASC وSanDisk Extreme: "كَوني مدير التصوير في قسم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، أعتمد على التقنيات المتطورة لتحقيق رؤيتي الإبداعية وحماية عملي. وتعتبر محركات أقراص SanDisk® SSD أحد الأصول الهامة عندما أكون في الخارج أو في الاستوديو حيث أعمل مع كاميرات متعددة بدقة 12K و8K. وتسهل محركات أقراص SSD ذات السعة الضخمة والأداء العالي إدارة هذه الملفات بشكل موثوق، وأعتبر محركات أقراص +SanDisk Extreme Pro® هي الخيار المثالي بالنسبة لي والذي أستخدمه عندما أقوم بالتصوير في الخارج، فمع سعتها الإضافية يكون لدي المزيد من الحرية لمواصلة إنشاء المحتوى المذهل".

محفظة محركات أقراص SSD القوية بسعة 4 تيرابايت

تقدم مجموعة محركات أقراص SSD الجديدة بسعة 4 تيرابايت* من ويسترن ديجيتال مزيجاً لا مثيل له من الأداء والسعة لتساعد المستخدمين في تلبية احتياجات عالمنا الغني بالمحتوى اليوم.

SanDisk Extreme Pro® Portable SSD

وفروا وقت تخزين البيانات ونقلها مع الأداء القوي لمحركات أقراص NVMe™ التي تتميز بسرعات قراءة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية** وسرعات كتابة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية**. ويعمل الهيكل المصنوع من الألمنيوم كمُبدد حراري لتوفير سرعات ثابتة وأعلى بهيكل محمول.

السعر/التوفر: من المتوقع أن يتوفر محرك أقراص SanDisk Extreme Pro Portable SSD بسعة 4 تيرابايت في وقت قريب.



SanDisk Extreme® Portable SSD

احصلوا على أداء NVMe ذو الحالة الصلبة الذي يتميز بسرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت/ثانية** وسرعات كتابة تصل إلى 1000 ميجابايت/ثانية** في محرك محمول ذو سعة كبيرة ومثالي لإنشاء المحتوى المذهل أو تصوير المشاهد الرائعة.

ولمزيد من المتانة، يتميز المحرك بخاصية الحماية ضد السقوط والتي تصل إلى مترين ومقاومة IP55 للماء والغبار1.

السعر/التوفر: من المتوقع أن يتوفر محرك أقراص SanDisk Extreme Portable SSD بسعة 4 تيرابايت* في وقت قريب.



WD_Black® P50 Game Drive SSD

صمم خصيصاً لعشاق الألعاب الإلكترونية، ويمتاز محرك الأقراص هذا بالأداء الفائق وسرعات قراءة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية** لتقليل أوقات تحميل الشاشة وإيصالكم إلى اللعبة بسرعة أكبر.

تتيح لكم سعة التخزين الموسّعة حفظ الألعاب الجديدة ومحرك الأقراص متوافق مع الحاسوب الشخصي أو مكتبة ألعاب PlayStation™ 4 أو Xbox One™.

السعر/التوفر: من المتوقع أن يتوفر محرك أقراص WD_Black P50 Game Drive SSD في وقت قريب.



My Passport® SSD from WD®

يتميز بتصميم معدني جريء وأنيق ومتين وهو مقاوم للصدمات والاهتزازات ومقاوم للسقوط حتى 6.5 قدم (1.98م)، ويتوفر بمجموعة من الألوان هي الرمادي والأزرق والأحمر والذهبي والفضي.

يمتاز بتقنية NVMe فائقة السرعة مع سرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت/ثانية** وسرعات كتابة تصل إلى 1000 ميجابايت/ثانية** تتيح لمنشئي المحتوى والقيّمين والهواة الحفاظ على استمرارية إنتاجيتهم.

السعر/التوفر: من المتوقع أن يتوفر محرك أقراص My Passport SSD بسعة 4 تيرابايت* في وقت لاحق من الربع الأول للعام الجاري في وقت قريب.