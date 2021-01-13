المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن يعقد اجتماعه الدوري للفصل السنوي السادس عشر

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن اجتماعه الدوري للفصل السنوي السادس عشر، اليوم الإثنين، بحضور سعادة أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي، وسعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، والسادة أعضاء المجلس البلدي وأمانة سر المجلس البلدي.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق واطلع على آخر المستجدات حيال تنفيذ التوصيات التي خلص إليها المجلس البلدي. كما تابع المجلس الرسائل الواردة من دائرة الأشغال العامة بخصوص بعض المشاريع التنموية الموجودة في مدينة دبا الحصن، واستلامها من قبل البلدية وصيانتها.

وناقش المجتمعون المقترح المقدم من البلدية بخصوص تأجير مخازن المالح الجديدة، وطريقة إدارتها على أن تقوم البلدية بإدارة المخازن بما يحافظ على مكانة المنتج المحلي التراثي في المدينة الفاضلة.

واطلع المجلس على المقترح المقدم من البلدية بخصوص تأجير المحلات التجارية التابعة لها في المنطقة الصناعية وبانتظار الاستلام النهائي من الجهة المسؤولة، وتمكين البلدية من عملية تأجير المحلات.

كما اطلع المجلس أيضاً على التقرير المقدم من البلدية عن الأعمال التي قامت بها في "منطقة العزب" بشأن تعديل الطرق الداخلية وترقيمها مع توزيع المياه لأصحاب المنطقة.