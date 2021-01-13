باناسونيك تستعرض ابتكاراتها في مجال التجارب الترفيهية وحلول التنقل الذكية والاستدامة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021

تشارك باناسونيك في النسخة الافتراضية من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 في الفترة بين 11-14 يناير، وترتقي مجدداً بسويّة المنافسة مع ابتكارات توفر تجارب ألعاب وترفيه غامرة وشاملة، وتعزّز خواص الاستدامة والعيش الآمن في المنازل، وتجعل الطرقات أكثر أماناً مع حلول التنقل الذكية وذاتية القيادة. وتركز المعارض التفاعلية للعلامة التجارية على ستة مجالات رئيسية، هي الترفيه وحلول التنقل الذكية/السيارات والاستدامة وحلول الصحة والعافية ونمط الحياة وتجارة المأكولات، لتسلّط الشركة الضوء على دورها في النهوض بالعالم نحو مستقبل أفضل.

محادثات باناسونيك التقنية

بعد النجاح الباهر الذي شهدته في العام الماضي، تعود محادثات باناسونيك التقنية مجدداً هذا العام مع نخبة من العقول اللامعة وخبراء التكنولوجيا والشركاء، لتبادل رؤى استثنائية تلهم الأفكار حول التوجهات الناشئة التي ترسم ملامح القطاعات والمجتمع. وتضمّ قائمة أبرز المشاركين في المحادثات كلاً من السباح الأولمبي مايكل فيلبس والسباحة الأولمبية كاتي ليديكي ولاعبة الكاراتيه الأولمبية ساكورا كوكوماي ومنافس ألعاب القوى الأولمبي ليكس غيليت، حيث سيستعرضون المنافسات التي خاضوها في عام 2020 ويشاركون تطلّعاتهم لعام 2021. وبدوره، سيتعرّف سكوت كيرشنر، رئيس باناسونيك أوتوموتيف، على تطبيق حلول الواقع المعزّز في قيادة أكثر أماناً وسهولة؛ فيما ستتحدّث نيكول بايك، رئيس قطاع يوجوف العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية؛ وسيلينا ميكولاجتشاك من باناسونيك إنرجي في أمريكا الشمالية عن حلول التعلّم عن بُعد والسيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة وبطاريات المركبات الكهربائية وغيرها.

حلول التنقل الذكية

ترسم باناسونيك ملامح حلول التنقل في المستقبل عبر إبداعاتها في مجالات الواقع المعزز، وشاشات العرض الرأسية، ومنصة البيانات المتصلة CIRRUS وغيرها من التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة. وانطلاقاً من ريادتها في تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية، تعتزم الشركة استعراض ابتكاراتها من حلول التنقّل الصديقة للبيئة. وتعتمد تقنيات باناسونيك في مجالات الواقع المعزّز والشاشات الرأسية على أحدث ما توصلت إليه الشركة في عالم البصريات، وتحسين حجم الصوت وتقنيات التصوير. ويتكامل ذلك مع تقنيات الذكاء الاصطناعي من باناسونيك SPYDR للتحكم بقمرة القيادة، واستخلاص محتوى المجالين القريب والبعيد (مثل السرعة)، واكتشاف الأجسام والمشاة، وتوجيه الخرائط/الطرق والمسارات، للحصول على تجربة قيادة متميزة وأكثر سهولة وتفاعلاً. كما تستعرض الشركة تقنيات أخرى مثل كاميرا الواي فاي، وتقنيات الشحن اللاسلكية داخل السيارة، ونظم الصوت الغامرة (مثل ® Klipsch وDolby Atmos ® Music). وفي مجال حلول التنقل والسيارات الذكية، حصلت منصة سيروس باي باناسونيك CIRRUS وتقنية ® OneConnect للسيارات الذكية على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020؛ وتوفر كل منهما المزيد من الراحة والتحكم التنبؤي والبديهي في السيارة المتصلة عبر تحسين ومساعدة وربط السيارات والأساطيل.

التجارب الغامرة

تزخر أجندة باناسونيك الخاصة بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 بالفعاليات المشوّقة، ومنها تجربة حصرية وغامرة لحفل موسيقيّ تشارك فيه فرقة موسيقى الروك كولد وور كيدز يوم 12 يناير الساعة 3:30 بالتوقيت الشرقي القياسي، والتي سيتم تصويرها في مجمّع ايريا 15 في لاس فيغاس. وستحتوي منطقة الترفيه الغامرة على حلول Pro AV المتميزة من باناسونيك مع تجارب إيلوميناريوم الغامرة من مراكز الترفيه الاستثنائية 360 درجة. وأقيمت المراكز بالتعاون مع علامة ايلوميناريوم إكسبيرينسز الرائدة في تجارب الترفيه الغامرة، وتستعرض أجهزة استعراض متطورة بتقنية 4K، وشاشات عرض بتقنية 4K، وكاميرات احترافية بتقنية 4K. وتصطحب المراكز زوارها في تجربة ترفيهية جماعية ومترابطة، للاستمتاع بتجربة إنسانية مشتركة. وستستعرض العلامة حلول القيادة الذاتية لأولمبياد طوكيو 2020. وتشمل قائمة المنتجات التي ستسلّط عليها الضوء كلاً من كاميرا PTZ Camera، ونظارات الواقع الافتراضي وتقنيات ®Lumix و®Technics وغيرها.

ضمان مستقبل مستدام

تغتنم باناسونيك مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لتسليط الضوء على مدى التزامها بالاستدامة عبر مجموعة متنوعة وكبيرة من المنتجات الكفيلة بتعزيز استخدام الطاقة البديلة والجودة الصحية للهواء ومواد البناء البديلة للقطاع المنزلي. وستستعرض الشركة ألواحها الشمسية وبطارياتها الرائدة في القطاع، والمعزّزة لحلول الطاقة المستدامة، فضلاً عن نظام ™Cosmos المعزّز لجودة الهواء في الأماكن المغلقة، ومادة البناء المبتكرة ®Glavenir ، وهي عبارة عن ألواح عازلة وزجاج معزول بالتفريغ.

الارتقاء بحلول الترفيه المنزلي

تعتزم باناسونيك إزاحة الستار عن جهاز التلفاز الرائد OLED TV JZ2000، ومجفّف الشعر الجديد Panasonic nanoe™ Hair Dryer (EH-NA67-W)، والذي يمتاز بفوهة متحركة لتسريع عملية تجفيف الشعر. وتتنوع الحلول المنزلية للعلامة التجارية في المعرض بين المعدات الرياضية الإلكترونية ذات المستوى الاحترافي، وكاميرات DSLM الاحترافية بتقنية 4K والتي تعتبر الحل الأمثل لطائرات الدرون، وأفضل أدوات ومستلزمات المطبخ. ويستطيع الزوار الاطلاع على آخر الأخبار حول Lumix وTechnics وغيرهما. كما تستعرض باناسونيك مكبّر الصوت المتميز SoundSlayer™ Gaming Speaker (SC-HTB01)، والذي حاز على جائزة ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021. وبالتعاون مع شركة ® SQUARE ENIX، صمّمت باناسونيك جهازها SoundSlayer لتحسين تجربة الألعاب، والحصول على تجربة صوتية غامرة في الألعاب المفضلة للمستخدمين. وتستعرض الشركة سمّاعاتها اللاسلكية المبتكرة Technics ® True Wireless. وسيعمل فريق ذا تراي جايز الشهير على موقع يوتيوب على إعداد الوجبة الخفيفة الأمثل بالاعتماد على أربع وظائف مميزة للفرن المنزلي متعدد الوظائف Panasonic NN-CD87KS HOME CHEF™ 4-in-1 Countertop Multi-Oven.

وإضافة لذلك، كشفت باناسونيك عن ابتكارات جديدة أخرى من بينها: نظام ™Cosmos المبتكر لتحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة، والذي يعمل تلقائياً على التخلص من الهواء الملوث وتوفير هواء نقي من الخارج. وتقنية Aura الأحدث للتأمل من مجموعة باناسونيك فيوتشر لايف فاكتوري ومركز برودكت أناليسيس. وحلول الخدمات الغذائية – أجهزة نقاط البيع، وأكشاك الطلب الذاتي، ونظم الشراء دون مغادرة السيارة. وحلول التسويق والترويج، وتقنيات التبريد الموفرة للطاقة في قطاع تجارة المواد الغذائية.

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نبذة عن 'باناسونيك

تعد شركة باناسونيك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير تقنيات وحلول الكترونية متنوعة للعملاء في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والإسكان والسيارات وحلول الأعمال .وقد احتفلت الشركة بالذكرى المئوية لتأسيسهافي 2018 ،حيث توسعت أعمالها على نطاق عالمي وتدير تحت ألوانها الأن مجموعة تضم 528 شركة فرعية و 72شركة مرتبطة في جميع أنحاء العالم وحققت صافي مبيعات مجمعة بقيمة 68.72 مليار دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 مارس 2020.والتزمت بالسعي لتحقيق قيمة جديدة من خلال الابتكار التعاوني ، وتستخدم الشركة تقنياتها لخلق حياة أفضل وعالم أفضل للعملاء. تعرف على المزيد حول باناسونيك: http://www.panasonic.com/global

نبذة عن 'باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق م.م.ح' (PMMAF)

باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) هي المكتب الإقليمي للشركة وتتولى إدارة كل ما يتعلق بعمليات المبيعات والتسويق والتوزيع والتوريد وخدمة العملاء والإعلانات لكل ما يخص العلامة التجارية باناسونيك. كما تسعى "باناسونيك" الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) إلى أن تكون الشركة الأولى التي تلبي احتياجات العملاء والعلامة التجاري