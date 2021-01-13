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بأبوظبي.. تطعيم كبار السن وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة في منازلهم

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

 أكد الدكتور مروان الكعبي مدير العمليات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، على توفير «صحة» بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي خدمة تقديم اللقاح في المنازل لكبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة في أبوظبي.
وقال: سيتم تقديم خدمة اللقاح في المنزل للفئات المذكورة عبر أطقم طبية متحركة تصل للشخص في مكان سكنه، وتقوم شركة صحة حالياً بالتواصل مع أصحاب الهمم والأمراض المزمنة وكبار السن لعرض خدمة توفير اللقاح في المنازل، وبإمكانهم الاتصال على 80050 لتوفير الخدمة حسب طلبهم.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في إطار الحرص على سلامة هذه الفئات وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة لتخفيف العبء عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وللحد من انتشار واحتواء تداعياته والحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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