«التربية»: اللقاح في «معهد تدريب المعلمين» ليومين بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

خصصت وزارة التربية والتعليم المبنى الرئيسي من معهد تدريب المعلمين في عجمان للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، مستهدفة موظفي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة مع عائلاتهم. وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سيكون المعهد جاهزاً لبدء التطعيم اليوم وغداً في 13 و14 يناير من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الخامسة بعد الظهر.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة موظفيها والعاملين لديها، واستكمالاً للجهود الوطنية المبذولة للحدّ من انتشار فيروس كوفيد- 19.

وأشارت الوزارة في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم تخصيص عدد من المراكز بالتعاون مع «الصحة» في مناطق مختلفة في الدولة، للمساهمة في تطعيم أكبر عدد ممكن من الميدان التربوي. كما أشارت الوزارة على حسابها على تويتر، إلى توافد عدد من الأكاديميين وطلبة الجامعات على المركزين المخصصين للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في الفجيرة. ودعت أعضاء الميدان التربوي والطلبة إلى عدم التردد في بناء مجتمع صحي معافى من خلال التوجّه إلى مراكز الوزارة المخصصة للتطعيم. ولفتت الوزارة إلى أن المركز مستمر في استقبال الطلبة والمعلمين طوال الأسبوعين المقبلين.