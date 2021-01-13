حميد القطامي: وقاية وتعزيز لسلامة الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)



أكد معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن دعم قيادتنا الرشيدة للقطاع الصحي في مواجهة جائحة «كورونا»، مصدر فخر واعتزاز لجميع العاملين في خط الدفاع الأول، مشيراً إلى أن مبادرة قيادتنا بأخذ اللقاح المضاد لمرض «كوفيد 19»، مصدر تحفيز للمجتمع للتطعيم. وقال: «قيادتنا الرشيدة عودتنا على الصدارة، وتوفير كل ما من شأنه تعزيز مكتسبات الوطن وحماية المواطنين، ومن بين هذه الأشياء لقاح (كورونا) الذي يعد أخذه بمثابة حماية ووقاية وتعزيز لسلامة الوطن».

وأضاف: «يجب على الجميع الإسراع بالحصول على اللقاح المضاد لـ(كورونا)؛ لأنه عامل مهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بعد تكون مناعة مجتمعية تجاه المرض».

وأشار معاليه إلى أن قوة الإمارات في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، مستمدة من الرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للناس، وصحتهم، مشيراً إلى استباقية الإجراءات التي تم اتخاذها واعتمادها على مستوى دبي ضمن جهود الدولة بشكل عام، منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس عالمياً. وذكر أنه وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، استطاعت الإمارات ومدينة دبي أن تتخذ خطوات عالية المستوى، من بينها سرعة توفير اللقاح، لتكون الإمارات من دول العالم الأولى قياماً بذلك، لافتاً إلى النجاح في سرعة التعافي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية العالمية.