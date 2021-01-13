استقبال طلبات «حي التسامح 2» بأم القيوين الأحد المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

أكدت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، أنه اعتباراً من الأحد المقبل، يتم استقبال تقديم الطلبات على مساكن «حي التسامح 2» في منطقة السلمة.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن «حي التسامح 2» يضم 78 مسكناً، وحديقة وممشى ومتاجر وخدمات عامة، وتبلغ تكلفته نحو 50 مليون درهم، وينجز خلال الربع الأول من عام 2022، لافتاً إلى أنه تم وضع اشتراطات للفئات المستحقة للمسكن، وسيتم دراسة الحالات وعرضها على اللجنة.

وأضاف: إن هذا المشروع السكني يعد الثاني، تنفذه المؤسسة في الإمارة، ويقع في منطقة السلمة بجانب «حي التسامح 1» على مساحة تبلغ 52293 متراً مربعاً، ويضم نماذج سكنية موحدة من حيث الحجم والطراز المعماري، وتتكون الفيلا من «أرضي وأول» بمساحة 315 متراً مربعاً، وتضم 5 غرف ومطبخاً ومجلساً وموقفين مظللين للسيارات.

راشد حمد الحمر

وأشار إلى وجود خدمات متنوعة في الحي مثل حديقة للسكان، وممشى ومتاجر مساحتها 510 أمتار مربعة، وإنشاء مسجد تبلغ مساحته 425 متراً مربعاً، بالإضافة إلى محطة لمعالجة الصرف الصحي، وتركيب أعمدة إنارة، مشيراً إلى حرص الحكومة الرشيدة على إسعاد المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتخفيف أعباء الحياة عليهم، وإيجاد المسكن المناسب لهم، للحفاظ على تماسك الأسر واستقرارها.

وأكد أن الحي يتميز بتصميم معماري بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق، مستوحاة من المساكن التراثية تم تصميمها بطابع حديث، مما يضفي جمالية تمزج بين أصالة التراث الإماراتي والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني، ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية في الإمارة، مؤكداً أنه تم تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء، مع مراعاة طبيعة الأسر المواطنة، لضمان تحقيق السعادة للمستفيدين من المساكن.