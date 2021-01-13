مذكرة تفاهم مع قبرص بشأن التعاون العسكري والدفاعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي شارالامبوس بيترديس وزير دفاع جمهورية قبرص، أمس، عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين.

وأكد معالي البواردي عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة سيساهم بشكل فعّال في تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين؛ بهدف رفع القدرات العسكرية والدفاعية.

من جانبه، أكد معالي وزير الدفاع القبرصي أهمية الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاعي المشترك، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.