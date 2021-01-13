تفاهم بين «زايد العليا» و«سلطان بن عبدالعزيز الإنسانيّة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانيّة، إحدى مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالمملكة العربية السعودية، بشأن تبادل الخبرات في مجال البرامج العلاجية والتأهيلية لأصحاب الهمم، تهدف لبناء تعاون في تقديم مستويات عالمية متطورة من الرعاية الطبية والتأهيلية، واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية لتمكين أصحاب الهِمم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، بما يُناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم.

وقع مذكرة التفاهم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، وعبد الله بن حمد بن زرعة الرئيس التنفيذي للمدينة، وحضر مراسم التوقيع التي جرت عن بُعد عدد من قيادات الجانبين. وأكد الحميدان أن المؤسسّة وعلى رأسها سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، تقدر عالياً إبرام التعاون مع المؤسسات المتخصصة بالمملكة الذي يأتي تجسيداً لاستمرار التكامل الثنائي والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين المؤسسات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بعدة مجالات، مشيراً إلى أن «زايد العليا» تسعى لبناء جسور التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات، لا سيما الطبية المتخصصة، للتصدي لقضايا حيوية تتعلق بتلك الشريحة المهمة والعزيزة أصحاب الهمم، من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع

من ناحيته، أشار عبد الله بن حمد بن زرعة الرئيس التنفيذي للمدينة إلى أن الاتفاقية تكلل جهود فريق العمل المشترك الذي قام بدراسة وتصميم برامج التعاون، والتي سيكون لها أثر مباشر وإيجابي في تطوير البرامج المشتركة، وبلورة برامج وخدمات مستقبلية في مختلف المجالات ذات الفائدة للمجتمع، وفق سياسات البلدين الشقيقين في تمكين الإنسان.