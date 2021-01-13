«تريندز» و«دراسات» يعززان تعاونهما البحثي والعلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اتفق مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، خلال اجتماع افتراضي، على تعزيز تعاونهما البحثي والعلمي في مجالات التدريب والمشروعات البحثية المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية من ندوات ومؤتمرات ومنتديات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان، خلال هذا الاجتماع الافتراضي، مقترحاً حول التنظيم المشترك لطاولة مستديرة للمراكز البحثية في الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف تحليل الآثار والفرص المترتبة عليها، ليس فقط بالنسبة لهذه الدول، وإنما للمنطقة بأكملها.

وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام مركز «تريندز»، وأحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي والمستشار العلمي لدى «تريندز»، والشيخة نيلة بنت علي آل خليفة مدير إدارة الاتصال والمعرفة في مركز «دراسات»، والدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في المركز نفسه.

وقد أثنى مركز «دراسات» على جودة فعاليات مركز تريندز للبحوث والاستشارات وإصداراته البحثية والعلمية، وأبدى استعداده للمشاركة في «معرض تريندز الافتراضي للكتاب» الذي سيقام خلال الفترة من 24 يناير وحتى السابع من فبراير 2021، وذلك ضمن فعاليات «تريندز» الثقافية والفكرية للعام 2021.