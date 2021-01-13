الامارات | مسار خاص للقاح «كورونا» عبر المركبات في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مسار خاص للقاح «كورونا» عبر المركبات في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مديرة مركز مسح لفحص «كورونا» في الفجيرة، الدكتورة فتحية العوضي، استحداث مسار خاص للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر المركبات، الأسبوع المقبل، ليخدم سكان المنطقة الشرقية من المواطنين والمقيمين، متوقعةً أقبالاً كبيراً عليه لسهولة الإجراءات وسرعتها.

ولفتت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز ستكون 25 مركبة يومياً، من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وسيزيد عدد المركبات التي يستقبلها المركز بشكل تدريجي لحين زيادة الطاقم الطبي وغرف الفحص المزودة بأطباء.

وأكدت أن عملية التلقيح ضد «كورونا» يتم تنظيمها عبر حجز مواعيد مسبقة عن طريق البرنامج المخصص لها، إذ سيقوم الراغب بتعبئة البيانات الصحية اللازمة التي تؤهل الشخص لأخذ التطعيم، كما يتعين على المتزوجة تأكيد عدم حملها قبل 24 ساعة من أخذ التطعيم، منوهة بأنه يسمح للمرضعة بأن تأخذ اللقاح في حالة كان طفلها أكبر من ستة أشهر.

وأشارت العوضي إلى أن الوقت المستغرق في أخذ التطعيم لن يستغرق سوى سبع دقائق، متوقعةً إقبالاً كبيراً على المركز نتيجة السرعة والسهولة في أخذ اللقاح عبر المركبة.وأوضحت العوضي أن الطاقم الطبي والإداري، بالإضافة إلى المتطوعين، قام بأخذ اللقاح حفاظاً على سلامته، مضيفةً أن المركز مازال يشهد إقبالاً لفحص الإصابة بالفيروس من خلال عبور المراجعين لأربعة مسارات مخصصة للسيارات، يتم الفحص فيها بعناية وحرص، بوجود طاقم طبي وتمريضي مدرب ومؤهل جيداً لإجراء الفحوص بالتقنيات والأجهزة الحديثة بواقع خمس دقائق لكل فحص.

وذكرت أن المركز مجهز بمعايير عالية للأمان والسلامة، بوجود سيارة للدفاع المدني، وإسعاف، ودوريات للشرطة، وأقيم المركز بمواصفات قياسية، مكون من أربعة مسارات مخصصة للمركبات، للتسهيل على الأفراد ولسرعة إنجاز الفحص، ويشمل ست غرف، إحداها غرفة للعمليات، وغرفتان لعملية التسجيل، وغرفتان للمختبر، وغرفة استراحة للموظفين، ومخزن للأدوات والمعدات.

يذكر أن المنطقة الشرقية تضم سبعة مراكز مخصصة للتلقيح ضد فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وهي مراكز: «مريشد» و«الخليبية الصحي» و«ضدنا الصحي» في إمارة الفجيرة، ومركز كلباء الصحي، وفي خورفكان، ودبا الحصن في مجلس ضاحية حياوة (مركز رئيس للتطعيم)، ومركز خورفكان الصحي (الطب الوقائي)، ومركز اللؤلؤية الصحي، ومركز دبا الحصن الصحي، ومجلس مدينة دبا الحصن.

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