الامارات | 3 مراكز جديدة للتطعيم ضد «كورونا» في أبوظبي ودبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز جديدة للتطعيم ضد «كورونا» في أبوظبي ودبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن افتتاح ثلاثة مراكز جديدة للتلقيح ضد «كوفيد-19» بسعة تبلغ 9000 جرعة يومياً، منها مركزان في إمارة أبوظبي، ومركز في إمارة دبي لإعطاء الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنها وفرت اللقاح في 40 مركزاً تابعاً لها على مستوى الإمارات، فيما تبلغ المدة الزمنية لتلقي اللقاح نحو ثلاث دقائق.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «صحة»، الدكتور مروان الكعبي، حرص الشركة على توفير اللقاح في أكثر من مكان، وبأكثر من طريقة، منها التطعيم من خلال المركبة في أبوظبي وخارجها، بالإضافة إلى استحداث وسائل جديدة في المراكز الثابتة لتسهيل عملية الدخول والخروج، وإجراءات التسجيل والحصول على الجرعة، حيث تستغرق المدة الزمنية منذ دخول الشخص المركز حتى خروجه مروراً بالتسجيل والتقييم الطبي ثم أخذ اللقاح، نحو ثلاث دقائق.

وقال الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»: «تحت قيادة دائرة الصحة أبوظبي، يتم توفير التطعيم خارج المراكز المخصصة للتطعيم بناء على طلب بعض الجهات والمؤسسات بالتنسيق مع هذه الجهات، نظراً للأعداد الكبيرة الموجودة في هذه الجهات، ولضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأفراد على التطعيم».

وأضاف الكعبي: «وفرت (صحة) لقاح التطعيم ضد (كورونا) في 40 مركزاً، والطاقة الاستيعابية للتطعيم في المراكز تصل إلى نحو 150 ألف جرعة أسبوعياً، حيث تقدم المراكز خدمة التلقيح طوال أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ونعتزم رفع الطاقة الاستيعابية عبر توفير عدد أكبر من المراكز، وزيادة أوقات العمل».

فيما أكدت مدير مركز صحة للتطعيم ضد «كوفيد-19»، الدكتورة دانة المرزوقي، أن المركز يستقبل نحو 3000 شخص يومياً، والسعة الإجمالية للمركز تفوق 4000 شخص يومياً، ويعمل بالمركز أكثر من 200 شخص من الطاقم الطبي والإداري والمتطوعين، ونستقبل في المركز الأفراد دون حجز مسبق، كما نستقبل الشركات والمؤسسات الحكومية عبر تنسيق مسبق، ونسمح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بأولوية الدخول للحصول على اللقاح.

وشهدت المراكز الجديدة توافد المئات من الأفراد، بالإضافة إلى عمال بزي موحد قدموا في مجموعات لتلقي اللقاح، وتم تنظيم عملية دخولهم من خلال اصطفافهم في طوابير تراعي مسافات التباعد الاجتماعي، كما تضمنت مراكز اللقاح مناطق انتظار، وأبواباً للخروج مختلفة عن أبواب الدخول لمنع التكدس.

من جانبها، أوضحت «صحة» أن إنشاء وتجهيز المراكز الثلاثة الجديدة تم في وقت قياسي بلغ أربعة أيام، مشيرة إلى أن المركز الأول يقع في محطة أبوظبي للسفن السياحية، بمنطقة الميناء في أبوظبي، فيما يقع المركز الثاني بمركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، والثالث بمستشفى «صحة» الميداني في «دبي باركس آند ريزورتس»، لافتة إلى أن القدرة الاستيعابية لكل مركز تصل إلى 3000 شخص يومياً.

وأكدت «صحة» أن المواطنين والمقيمين في الدولة من الراغبين في الحصول على اللقاح، يمكنهم زيارة المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي على مدار الأسبوع، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، ومركز إمارة دبي يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، دون موعد مسبق، أو حجز موعد عبر تطبيق «صحة» الذكي.

ويقوم زوار مراكز التلقيح ضد فيروس «كوفيد-19»، وغيرها من مرافق «صحة» المخصصة للتلقيح، بالتسجيل أولاً ثم إجراء فحوص أساسية تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة، إضافة إلى تسجيل الطول والوزن، وبالنسبة للنساء ينبغي إجراء اختبار الحمل قبل أخذ اللقاح، كما يخضع الزوار بعد الفحص لتقييم لتأكيد أهليتهم، ويُطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة، وبعد ذلك يتلقون الجرعة الأولى، ويتعين عليهم الانتظار لمدة 15 دقيقة لإجراء تقييم ما بعد التلقيح، وسيُحدد موعد تلقّيهم الجرعة الثانية التي يجب أن تعطى لهم خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

جدير بالذكر أن تسجيل لقاح شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، جاء عقب نجاح تجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها «صحة» في أبوظبي تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وإدارة شركة «جي42» للرعاية الصحية، حيث شارك في التجارب 31 ألف متطوع، وأظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وتبعها إتمام تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية.

مراكز اللقاح

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية تقديمها لقاح «سينوفارم سي إن بي جي» ضد «كوفيد-19»، ضمن مرافق حددتها، تشمل 35 مرفقاً تابعاً للخدمات العلاجية الخارجية (AHS) في أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة، والمركز الوطني للمسح التابع لشركة «صحة» في ميناء راشد والخوانيج بمدينة دبي، ومراكز المسح الواقعة في المناطق الصناعية، بسعة إجمالية تصل إلى 108 آلاف أسبوعياً.

وأوضحت أن المراكز الجديدة، في إمارة أبوظبي، تنقسم إلى منطقتين: منطقة لكل جرعة، وستضم كل منها 24 محطة تلقيح، وسيوفر مركز دبي الذي يضم 50 محطة تلقيح خدمة تقديم الجرعة الثانية من اللقاح للرجال داخل السيارة.

وأشارت إلى أن مراكز اللقاح في أبوظبي تضم: مركز الظفرة، والمقطع، والبطين، وبني ياس، والفلاح، ومدينة خليفة، والمشرف، والباهية، والسمحة، بالإضافة إلى مركز مدينة محمد بن زايد الصحي، فيما تضم مراكز العين: مركز الهيلي الصحي، ومركز الهير، والجاهلي الصحي، والختم، ومزيد، والخزنة، والمويجعي، ومركز عود التوبة الصحي (فقط لحاملي بطاقة تأمين «ثقة»)، والقوع، ومركز رماح، والشويب، وسويحان، والطوية الصحي، واليحر، وتوجد مراكز التطعيم بمدينة الظفرة، في مستشفيات مدينة زايد، والسلع، وغياثي، والمرفأ، وليوا، ومستشفى دلما، كما توفر صحة اللقاح في إمارة دبي بمركز المسح الوطني في ميناء راشد، ومركز المسح الوطني في الخوانيج.

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دقائق المدة الزمنية، للحصول على لقاح «كورونا» في مراكز «صحة».

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