الامارات | «صحة دبي»: المتعافون من «كورونا» عليهم أخذ التطعيم

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: المتعافون من «كورونا» عليهم أخذ التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت هيئة الصحة في دبي المتعافون من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بالمبادرة إلى أخذ التطعيم شأنهم شأن من لم يصابوا بالفيروس، وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، إن «مدة استمرار المناعة المكتسبة ضد الفيروس للمتعافين منه، تخضع للدراسة من قبل المختصين».

وأوضحت الخاجة لـ«الإمارات اليوم»: «إنه نظراً إلى المخاطر الصحية للمرض، وإمكانية الإصابة به مجدداً، يتوجب على المتعافين منه بعد الإصابة أخذ اللقاح»، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد معلومات حول نسبة ومدة الحماية بعد الإصابة بالفيروس، حيث تشير بعض الأدلة إلى أن المناعة الطبيعية قد لا تدوم طويلاً، كما أن المناعة الطبيعية المكتسبة تختلف من شخص إلى آخر.

وأكدت أنه حتى الآن لا توجد دلائل علمية حول مدة استمرار المناعة التي ينتجها الجسم من اللقاح، حيث تتم دراسة هذه البيانات من قبل المختصين. وحول ما إذا كان اللقاح سيحمي الحاصلين عليه من الإصابة بالفيروس، أجابت الخاجة: «نعم يعمل لقاح (فايزر - بايونتيك) على تعريف الجهاز المناعي على الفيروس المسبب لمرض (كوفيد-19) وكيفية مكافحته»، مؤكدة أن الحصول على الحماية من المرض أمر مهم جداً، خصوصاً أنه لا يمكن معرفة مدى تأثير المرض على الجسم».

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