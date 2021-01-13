الامارات | حجز 5453 مركبة مهملة في الشارقة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 5453 مركبة مهملة في الشارقة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية الشارقة حجز 5453 مركبة، نظراً لتشويهها المظهر العام، أو تركها من دون لوحات مرورية في أماكن عامة.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن فرق التفتيش تواصل مهامها على مدار الساعة لرصد السلوكيات السلبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على المظهر الجمالي، وتوعية أصحاب المركبات المهملة بضرورة الاهتمام بها، وتنظيفها بطريقة صحيحة، من خلال محطات غسيل المركبات أو الشركات المعتمدة في مراكز التسوق والمواقف الاستثمارية، وغيرها، تفادياً لتعرضها للمخالفة أو الحجز، باعتبار أن هذه المركبات مخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في الإمارة.

وأوضح السويدي أن هناك العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات المهملة، منها تشويه المظهر العام، والمركبات المتروكة من دون لوحات مرورية في أماكن عامة، وترك معدات ثقيلة في شوارع وساحات ترابية، وعرض مركبة للبيع في غير الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار إلى أن المركبات التي تحمل لوحات مرورية يوضع عليها إنذار لمدة تراوح بين 24 و72 ساعة قبل حجزها، وتعتمد فترة الإنذار على موقع المركبة المخالفة، وطبيعة المنطقة، أما المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية، والمركبات المعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لها، فتسحب فوراً.

وتابع أن فك حجز المركبة يتطلب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية، وإدخال بيانات المركبة للتأكد من وجودها في ساحة الحجز التابعة للبلدية، ثم مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الصناعية الخامسة لاستلام تصريح فك الحجز بعد إكمال الإجراءات.

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