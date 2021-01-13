الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمان

اشتكى متعامل مع إحدى وكالات السيارات الأميركية المنشأ في دبي، من عدم توافر إحدى قطع الغيار لمركبته، عند طلب استبدالها من الوكالة، رغم كونها تحت الضمان، وطلب موظفون في الوكالة الانتظار لفترة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، حتى يتم استيراد القطعة، مع أنها من القطع الأساسية بالسيارة، مطالباً بتوفير مخزون كافٍ من قطع الغيار الأساسية.

أسعار

استغرب أولياء أمور ارتفاع أسعار معسكرات شتوية لفعاليات رياضية وترفيهية، طرحتها بعض الأندية خلال عطلة منتصف العام الدراسي، إذ تجاوزت أسعار بعض العروض 1700 درهم، مقابل اشتراك الطفل الواحد.

متسولون

تكررت شكوى قراء من المتسولين، الذين يستخدمون بيع بعض الحاجات غطاء، مثل: عبوات المياه والبالونات والسواك والمسابح في العديد من المناطق، خصوصاً على الإشارات الضوئية، داعين الجهات المعنية إلى معالجة هذه السلوكيات.

ممشى

لاحظ مرتادون لشاطئ الشارقة الجديد، الواصل بين عجمان والشارقة، وجود أشخاص لا يلتزمون بالمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، ويقومون باستخدام الممشى المخصص للمشي، ما يربك الآخرين، ويعرضهم للخطر.

احتيال

حذر قراء من تزايد ظاهرة الاحتيال الهاتفي، إذ يقوم مجهولون بالاتصال بالضحايا المفترضين، وإيهامهم بأن حساباتهم البنكية أغلقت، ويتعين عليهم تزويدهم بصور من البطاقة البنكية، وبعض البيانات الأخرى، بهدف استخدامها في السطو على حساباتهم لاحقاً.

[email protected]

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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