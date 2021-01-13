الامارات | مساعد مدير يسهّل لصديقه تعاطي المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مدير يسهّل لصديقه تعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مساعد مدير (عربي)، قدم المخدرات إلى شخص آخر على سبيل الصداقة، بحسب التحقيقات، قبل أن تعثر عليها شرطة دبي في ثلاجة الأخير.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إن معلومات وردت إلى الإدارة حول حيازة شخص يقيم في منطقة رمرام كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بقصد الترويج مقابل مبالغ مالية، فبادرت باتخاذ الإجراءات القانونية، ومراقبة المتهم، ومداهمة شقته.

وأضاف الشاهد أن المتهم أرشد من تلقاء نفسه إلى ثلاجة في مطبخه، وأخرج منها أربع لفافات بلاستيكية وكيساً يحوي مخدر الحشيش، كما أخرج علبة صغيرة من دورة المياه تحوي مخدر الكريستال، وأدوات تعاطٍ، وشيشة زجاجية صغيرة، يستخدمها في تدخين الحشيش.

وعثرت الشرطة في سيارته أيضاً على أوراق لف سجائر، وعلبة صغيرة تحوي كبسولة صفراء من مادة مخدرة.

وبالاستفسار منه عن مصدر المخدر، أفاد بأنه يعمل مساعد مدير في إحدى الجهات الخاصة. وقال إنه أحد أصدقائه، لافتاً إلى أنه قدم له مخدر الكريستال دون مقابل، على سبيل الصداقة.

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