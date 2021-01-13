الامارات | 3243 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و6 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3243 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و6 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 151 ألفاً و480 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، لاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 3243 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 236 ألفاً و225 حالة.

كما أعلنت عن وفاة ستة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 717 حالة.

وأعلنت عن شفاء 2195 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 210 آلاف و561 حالة.

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