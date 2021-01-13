الامارات | منتسبو شرطة الشارقة يتلقون لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتسبو شرطة الشارقة يتلقون لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، تلقي منتسبي القيادة جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ضمن الحملة الصحية التي أطلقتها القيادة، أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بحضور المديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد كبير من الضباط، وضباط الصف، والعاملين بمختلف الإدارات بالقيادة.

وأكد الشامسي حرص شرطة الشارقة على صحة وسلامة منتسبيها، وتقديمها كل ما من شأنه تحقيق ذلك، مشيداً بتفاعل منتسبي القيادة وإقبالهم الكبير على تلقي جرعات اللقاح، ما يعكس مدى وعيهم، وحرصهم على تنفيذ هذا الإجراء الوقائي الذي أوصت به الجهات المختصة بالدولة.

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