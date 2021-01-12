الامارات | بالفيديو: بن عزيز يصور برج خليفة من مسافة 100 كيلومتر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: بن عزيز يصور برج خليفة من مسافة 100 كيلومتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن المواطن راشد بن عزيز من إمارة رأس الخيمة، من تصوير برج خليفة في إمارة دبي، من على سطح الأرض، من مسافة تتجاوز 100 كيلومتر، من منطقة وادي نقب جنوب مدينة رأس الخيمة، وذلك بعدما تمكن العام الماضي من تصوير برج خليفة بدبي من فوق قمة جبل ينس ثالث أعلى قمة جبلية بالدولة.

وأوضح، بن عزيز، لـ "الإمارات اليوم"، أنه أطلق العام الماضي تحدي عبر وسائل الإعلام المحلية برأس الخيمة لتصوير برج خليفة بدبي من أي مكان في الإمارة، إلا أنه كان الوحيد الذي تمكن تصويره مساء اليوم من على طريق منطقة وادي نقب جنوب مدينة رأس الخيمة.

وأضاف، أنه قام بتصوير برج خليفة بعد غروب الشمس بخط مستقيم، مستخدما زوم كاميرا بسعة، MM)3000)، ولفت إلى أنه يهوى تصوير معالم الدولة من أماكن بعيدة ومرتفعة ليظهر جمال المدن الإماراتية ومعالمها.

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