محمد بن زايد: قدمنا أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح ضد «كورونا»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:15
الإمارات
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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بجهود خط الدفاع الأول.
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا».
وأضاف سموه: «نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً، ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي