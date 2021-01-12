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محمد بن زايد: قدمنا أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح ضد «كورونا»

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:15
محمد بن زايد
الإمارات

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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بجهود خط الدفاع الأول.
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد ».
وأضاف سموه: «نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً، ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله». 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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