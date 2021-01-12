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الإمارات.. تقديم أكثر من 108 آلاف جرعة من لقاح «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية



وام



تقديم 108,401 جرعة من لقاح «كوفيد- 19» خلال الـ 24 ساعة

الماضية. - 0057

أبوظبي في 12 يناير / وام / أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 108,401 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,275,652 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 12.9 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياِ إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.