فريدة الحوسني: اللقاح من أهم الحلول المتوفرة لتقليل تأثير كورونا

الإمارات

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أبوظبي (الاتحاد) - أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح في الوقت الحالي من أهم الحلول المتوفرة لتقليل تأثير فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "تضافرت الجهود الوطنية والمحلية لتوفير اللقاح من خلال زيادة عدد المراكز الصحية في الدولة لأكثر من 150 مركزاً طبياً منتشرة في الإمارات".

وأوضحت أن القطاع الصحي في الدولة أثبت قدرته على التعامل مع فيروس كورونا وتمكن من السيطرة عليه من خلال رفع القدرات والإمكانيات من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، وكذلك الاستباقية في إنشاء مراكز الفحص والمستشفيات الميدانية.

وقالت مخاطبة المجتمع "باستطاعتنا أن نصل إلى منازلكم لتقييم حالتكم الطبية لتوفير اللقاح".

وأكدت أنه تم رصد طفرات جينية جديدة لمكونات "فيروس سارس كوفيد 2" والمتعارف عليه بكوفيد-19 بمناطق عدة في العالم وتعد سلالات متحورة من الفيروس.