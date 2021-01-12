7.5 مليار درهم نفقات تأمينية أدارتها «المعاشات» في 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن إجمالي النفقات التأمينية، حسب التقديرات الأولية لتقارير الصرف الدوري لعام 2020، بلغ نحو 7 مليارات و572 ألفاً و278 درهماً تنوعت بين معاشات، ومكافآت نهاية خدمة، وتعويضات، مشيرة إلى أن هذه النفقات استفاد منها نحو 23,040 متقاعداً و17,762 مستحقاً، و3,394 مؤمناً عليهم انتهت خدماتهم خلال العام، و90 حالة تعويض، بمجموع إجمالي بلغ نحو 44,286 مستفيداً.

وأوضحت الهيئة بأن إجمالي المعاشات التقاعدية التي صرفت للمتقاعدين والمستحقين في عام 2020 من مجمل هذه النفقات، بلغت 6 مليارات و979 مليوناً و987 ألفاً و692 درهماً، كما بلغت مكافآت نهاية الخدمة التي صرفت لمؤمن عليهم انتهت خدماتهم 586 مليوناً و243 ألفاً و446 درهماً، كما بلغت قيمة التعويضات المصروفة من النفقات الإجمالية نحو 6 ملايين و47 ألفاً و500 درهم.