«بيئة أبوظبي»: 5 معايير لصهاريج تخزين المواد الكيميائية المؤقتة

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أكدت هيئة البيئة- أبوظبي حظر التخلص من مياه الصرف الصحي الملوثة، أو الصرف الصحي، أو الزيوت المستعملة، أو النفايات الصناعية السائلة، عن طريق الصرف في نظام الصرف الصحي، أو نظام تصريف مياه الأمطار أو المسطحات المائية.

كما يحظر حقنها تحت الأرض أو تفريغها على الأرض، مشترطة توفير أدوات ومعدات لاحتواء التسرب في كل منطقة عمل لتسهيل الاستجابة السريعة لأي تسريب كيميائي واحتوائه وتنظيفه.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب أن تتناسب معدات وأدوات الاحتواء والمعالجة مع معظم المواد الكيماوية، ويجب أن تكون آمنة ويسهل التخلص منها لاحقاً.

وحددت الهيئة أفضل خمس ممارسات بيئية لتركيب صهاريج تخزين للمواد الكيميائية المؤقتة، وهي:

أولاً: وضع الصهريج فوق الأرض محمياً بحواجز أو أي أجهزة آمنة أخرى. ثانياً: أن يكون الصهريج مزوداً بأجهزة للكشف عن والتنبيه ومنع الملء الزائد له. ثالثاً: تهوية الصهريج باستخدام صمام تنفيس الضغط أو أي وسيلة آمنة ومناسبة أخرى تمنع تراكم الأبخرة داخل الصندوق. رابعاً: إجراء الصيانة الوقائية بشكل دوري وفحص الصهريج. خامساً: تخزين الوقود والمواد الكيميائية على أرض غير نفاذة، وأن تكون مناطق التخزين قادرة على احتواء 110% من الحجم الإجمالي للمواد السائلة المخزنة لاستيعاب أي انسكاب غير مقصود.



