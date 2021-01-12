تحت رعاية منصور بن زايد.. الملتقى الدولي الخامس للاستمطار «افتراضياً»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، أمس، عن أجندة الملتقى الدولي الخامس للاستمطار الذي يعقد افتراضياً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة 25-26 يناير الماضي، بمشاركة خبراء من الإمارات والعالم.

وتناقش جلسات الملتقى على مدار يومين عدداً من العناوين الرئيسية، حيث يضم اليوم الأول ثلاث جلسات رئيسية تتناول مواضيع «الأمن المائي العالمي في ظل تغير المناخ»، و«الانتقال من مرحلة البحث إلى مرحلة العمليات في مجال الاستمطار: دراسة حالة وخارطة طريق»‬، و«تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية في مجال الأرصاد الجوية وتعزيز هطول الأمطار». أما جلسات اليوم الثاني فتتناول مواضيع «آلية تشكل السحب وهطول الأمطار في منطقة الخليج العربي»، و«الابتكارات في تعزيز هطول الأمطار: المنهجيات والرؤى الجديدة»، و«تقييم نتائج عمليات الاستمطار».