«صحة» تبدأ حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 40 موقعاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)- أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن افتتاح مركزين للتلقيح ضد كوفيد-19 في إمارة أبوظبي، ومركز في إمارة دبي، لإعطاء الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح، ليصل إجمالي المراكز المتوافر فيها اللقاح إلى 40 موقعاً.

وتم إنشاء وتجهيز المراكز في وقت قياسي بلغ 4 أيام فقط، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح؛ لتكون الإمارات من بين الدول الأولى في العالم التي تطلق حملة لتلقيح أفراد المجتمع ضد كوفيد-19.

ويقع المركز الأول في محطة أبوظبي للسفن السياحية، في منطقة الميناء في أبوظبي، فيما يقع الآخر في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، وبقدرة استيعابية لإعطاء 6000 جرعة يومياً في الموقعين معاً.

كما تم إنشاء مركز التلقيح ضد كوفيد-19 في مستشفى «صحة» الميداني في «دبي باركس آند ريزورتس» بقدرة استيعابية تصل إلى 3000 شخص يومياً.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة من الراغبين في الحصول على اللقاح زيارة المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، ومركز إمارة دبي يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، من دون موعد مسبق، أو حجز موعد عبر تطبيق «صحة» الذكي.