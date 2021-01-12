الامارات | محمد بن راشد: سارعوا للتطعيم لأنه حماية للصحة والاقتصاد والمكتسبات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: سارعوا للتطعيم لأنه حماية للصحة والاقتصاد والمكتسبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الامارات قطعت شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "قطعت الامارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة..وحماية للاقتصاد..وحماية لمكتسباتنا ..وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله".

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