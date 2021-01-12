الامارات | بالفيديو والصور.. احصل على لقاح "كورونا" خلال 3 دقائق في 40 مركزاً لـ "صحة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. احصل على لقاح "كورونا" خلال 3 دقائق في 40 مركزاً لـ "صحة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن افتتاح مركزين للتلقيح ضد «كوفيد-19» في أبوظبي، ومركز في إمارة دبي، لإعطاء الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنها توفر اللقاح في 40 مركزاً داخل الإمارة، فيما لا يتجاوز زمن الحصول على الجرعة الأولى 3 دقائق.

وتفصيلاً، أوضحت "صحة" قيامها بإنشاء وتجهيز المراكز في وقت قياسي بلغ 4 أيام فقط، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح لتكون الإمارات من بين الدول الأولى في العالم التي تطلق حملة لتلقيح أفراد المجتمع ضد «كوفيد-19».

ويقع المركز الأول في محطة أبوظبي للسفن السياحية، في منطقة الميناء في أبوظبي، فيما يقع الآخر في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، وبقدرة استيعابية لإعطاء 6 آلاف جرعة يومياً في الموقعين معاً، كما تم إنشاء مركز التلقيح ضد «كوفيد-19» في مستشفى "صحة" الميداني في "دبي باركس اند ريزورتس"، بقدرة استيعابية تصل إلى 3000 شخص يومياً.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة من الراغبين في الحصول على اللقاح زيارة المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومركز إمارة دبي يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً، من دون موعد مسبق، أو حجز موعد عبر تطبيق "صحة" الذكي.

وسيتم تقديم لقاح "سينوفارم سي إن بي جي" ضد «كوفيد-19» ضمن مرافق حددتها شركة "صحة"، وتشمل 35 مرفقاً تابعة للخدمات العلاجية الخارجية (AHS) في أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة، والمركز الوطني للمسح التابع لشركة "صحة" في ميناء راشد والخوانيج في مدينة دبي، ومراكز المسح الواقعة في المناطق الصناعية، بسعة إجمالية تصل إلى 108 آلاف جرعة في الأسبوع.

وتنقسم المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي إلى منطقتين، منطقة لكل جرعة، وستضم كل منهما 24 محطة تلقيح، وسيوفر مركز دبي الذي يضم 50 محطة تلقيح خدمة تقديم الجرعة الثانية من اللقاح للرجال داخل السيارة.

كما سيقوم زوار مراكز التلقيح ضد فيروس «كوفيد-19»، وغيرها من مرافق "صحة" المخصصة للتلقيح، بالتسجيل أولاً، ثم إجراء فحوص أساسية تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة، إضافة إلى تسجيل الطول والوزن، وبالنسبة للنساء ينبغي إجراء اختبار الحمل قبل أخذ اللقاخ، وسيخضع الزوار بعد الفحص لتقييم لتأكيد أهليتهم، ويُطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة، وبعد ذلك سيتلقون الجرعة الأولى، "في وقت قياسي لا يتعدى 3 دقائق"، ويتعين عليهم الانتظار لمدة 15 دقيقة لإجراء تقييم ما بعد التلقيح، وسيُحدد موعد تلقّيهم الجرعة الثانية التي يجب أن تعطى لهم خلال 3 إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

وجاء تسجيل لقاح شركة "سينوفارم سي إن بي جي" بعد نجاح تجارب المرحلة الثالثة، التي أجرتها "صحة" في أبوظبي، تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي، وإدارة شركة "جي42" للرعاية الصحية، حيث شارك في التجارب 31 ألف متطوع، وأظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وتبعها إتمام تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية.

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