أستاذ في جامعة أبوظبي يحصد براءة اختراع أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - حصل الدكتور منتصر قسايمة الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي على براءة الاختراع الأميركية رقم 10.824.048 B2 عن تطويره لأداة هي الأول من نوعها والتي تساعد على الربط بين الحواسيب الكمية فائقة التوصيل ضمن مسافات شاسعة.

وتعتبر الحواسيب الكمية فائقة التوصيل أجهزة حواسيب استثنائية ومستقبلية ستتفوق على جميع أجهزة الحاسوب المتوفرة حاليا وتحقق استشعاراً فائق الحساسية وشبكات حاسوبية كمية غير قابلة للاختراق.

وعلى خلاف الحواسيب الحالية يمكن للحواسيب الكمية معالجة كم هائل من البيانات وإتمام عمليات حاسوبية بطرق فائقة جديدة لم تكن ممكنة في السابق ويمكن الاستفادة من الحوسبة الكمية في تسريع جهود الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ومواجهة تحديات الأمن السيبراني في المستقبل.

ويتكون الجهاز الذي اخترعه قسايمة من مادة "الغرافين" التي تمتلك العديد من المزايا الكهربائية وساهمت في إثراء قطاع التكنولوجيا وتم استخدامها في الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية وسماعات الأذن.

وأعرب الدكتور منتصر قسايمة عن فخره واعتزاه بحصوله على براءة الاختراع الأميركية .. مشيرا إلى أن هذا الاختراع سيسهم في تعزيز الحوسبة الكمية في الإمارات وسيقربنا خطوة أخرى نحو عصر الحوسبة الكمية".

وأضاف أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الثروات المعرفية .. معربا عن خالص شكره وتقديره لجامعة أبوظبي على دعمها لهذا المشروع والسماح للفريق باستخدام مختلف المرافق الجامعية المتقدمة وهو ما يعكس حرص الجامعة على الاستثمار المتواصل في البحث العلمي.

من جانبه قال الدكتور حمدي الشيباني عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي فخورون بالإنجاز الذي حققه الدكتور منتصر قسايمة حيث يترجم حصول أحد أعضاء هيئتنا التدريسية على براءة الاختراع الأميركية مدى التزام جامعة أبوظبي المتواصل بترسيخ ثقافة الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للدولة لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز البحث والابتكار.

وجاء تطوير مشروع الدكتور قسايمة بدعم من منحتين هامتين هما منحة جائزة دائرة التعليم والمعرفة للتميز البحثي التي تم منحها للمقترح البحثي بعنوان "المعدل المستند إلى الغرافين للإرسال الصامت واتصالات الضوء الأبيض" وكذلك منحة "تكامل" من دائرة التنمية الاقتصادية والتي تم منحها لتسجيل براءة الاختراع.











