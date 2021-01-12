الامارات | دفاع مدني الفجيرة يكرم أماً مواطنة أخمدت حريق بمنزلها وأنقذت أسرتها

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني الفجيرة يكرم أماً مواطنة أخمدت حريق بمنزلها وأنقذت أسرتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت إدارة الدفاع المدني الفجيرة عائلة عبدالله احمد الزيودي ، بعد أن قامت زوجته المواطنة فاطمة سالم الزيودي، من اتباع تعليمات الأمن والسلامة والاجراءات الصحيحة والحيلولة دون انتشار الحريق في ارجاء المنزل وذلك بعد أن شبّ حريق في منزلهم الكائن في منطقة الحلاة التابعة لإمارة الفجيرة.

وقد أثنى مدير ادارة الدفاع المدني الفجيرة ، العميد علي عبيد الطنيجي على ما قامت به المواطنة من اتباع وتطبيق لإجراءات الأمن والسلامة أثناء حدوث حريق في منزلهم ، حيث قامت بإغلاق الكهرباء و إخلاء المنزل وإبلاغ الدفاع المدني و إطفاء الحريق في بدايته قبل وصول فرق الدفاع المدني ، والحيلولة دون انتشاره في باقي المنزل، والفضل يعود لله عز وجل ثم بعد ذلك بسبب معرفتها و التزامها بالتعليمات التوعوية التي تلقتها من الحملات و المحاضرات التوعوية التي تنفذها القيادة العامة للدفاع المدني عبر اداراتها الإقليمية ، مما جعلها تتصرف بالشكل السليم والصحيح فور نشوب الحريق.

كما توصي إدارة الدفاع المدني الفجيرة، الجمهور الكريم على أهمية وجود طفاية حريق في المنزل و الالتزام بشروط وتعليمات الأمن و السلامة أثناء حدوث الحرائق لاقدر الله و ان الحرائق تبدأ صغيرة ثم تنتشر بعد ذلك، فإذا تمت مكافحتها في البداية فسيتم تحجيم خسائرها إلى حد كبير، ما يعزز أمن وسلامة الأفراد والمجتمع ويمنع كوارث كبيرة.

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