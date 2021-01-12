الامارات | 3 طرق صحيحة لارتداء الطلبة الكمامة بمدارس الشارقة لمنع انتشار فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق صحيحة لارتداء الطلبة الكمامة بمدارس الشارقة لمنع انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن الاستخدام الصحيح من قبل الطلبة للكمامة وتنظيفها أو التخلص منها بشكل صحيح خلال دوامهم بالمدارس يعتبر عامل رئيسي في منع انتشار فيروس كورونا وحماية الآخرين، مشيرة إلى أنها تحرص على توجيه المدارس الخاصة بالإمارة على توعية الطلبة وأولياء الأمور بالاستمرار في اتباع الإرشادات الأساسية للسلامة العامة وتطبيق الإجراءات التي تمنع انتشار الفيروس وتحد منه كل يوم لوقايتهم ووقاية الأخرين وكل من حولهم.

وبينت بأن هناك 3 طرق لارتداء الطالب للكمامة بالمدرسة للحفاظ على سلامته وسلامة الأخرين، الأولى تنظيف اليدين وتعقيمها قبل ارتدائها ونزعها، والثانية الحرص على تغطية الكمامة الفم والأنف بشكل كامل، والثالثة التخلص من الكمامة عند نزعها إذا كانت من نوع الاستخدام لمرة واحدة "طبية" وغسلها جيداً كل يوم إذا كانت من القماش.

وأشارت الهيئة بأنها تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة لضمان توفير النجاح لتجربة التعلم المباشر أو الهجين في المدارس الخاصة في الإمارة، وذلك من خلال إشراك أولياء الأمور والطلبة والمدارس والكوادر التعليمية في استبيانات دورية للتعرف على مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير الأداء بالمدارس الخاصة بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية والعودة الأمنة للطلبة لمدارس بشكل كامل كما كان بالسابق.

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